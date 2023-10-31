Володин наградил грамотой задержавшего грабителя в Щелкове пенсионера

Володин наградил грамотой пенсионера, задержавшего грабителя в Щелкове
Председатель Госдумы Вячеслав Володин наградил почетной грамотой 72-летнего пенсионера Михаила Макарова, который задержал похитителя телефона у школьника в Щелкове.
Михаил Макаров - пример для всех, заявил спикер, слова которого приводит Telegram-канала Думы.
"Хотел бы, чтобы такими, как Михаил Викторович, были депутаты. Мы его награждаем почетной грамотой, это решение принято всеми единогласно. Михаил Викторович - пример для всех нас. Его поступок заслуживает уважения", - заявил Володин.
Ранее, комментируя эту историю, спикер говорил, что видео, зафиксированное камерами наблюдения, стало по-настоящему народным.
"Каждый понимает, как важно, чтобы человек, увидев попавшего в беду ребенка, пришел к нему на помощь, не пройдя мимо", - подчеркнул Володин. Он заверил, что ГД возьмет ситуацию на контроль.
Напомним, что инцидент произошел 25 октября: пенсионер задержал неизвестного, выхватившего телефон у подростка на улице, злоумышленник попытался скрыться. Однако Михаил Макаров не остался равнодушным и удерживал грабителя до прибытия на место событий сотрудников органов полиции.