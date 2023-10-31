В Госдуме раскритиковали нарядившего сына Зеленским главу Госдепа
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет раскритиковал главу Госдепартамента США Энтони Блинкена, нарядившего сына Владимиром Зеленским на Хэллоуин. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее в СМИ появились фото, демонстрирующие, что сын Блинкена пришел на хэллоуиновскую вечеринку в Белый дом в форме цвета хаки, напоминающей форму Зеленского. Дочь госсекретаря США нарядили в платье с накидкой в цветах украинского флага.
По мнению Шеремета, Блинкен «устроил клоунаду» и показал себя отцом, который не заботится о психике своего ребенка, выбрав для сына образ «кровавого диктатора».
«Хотя с другой стороны, Зеленский стал похлеще всякого монстра для американского народа, взяв на вооружение главный лозунг Хэллоуина: «кошелек или жизнь», — подчеркнул депутат.
По его словам, кошелек здесь представляют американские налогоплательщики, а жизнями расплачиваются украинцы.