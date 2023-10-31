В Госдуме раскритиковали нарядившего сына Зеленским главу Госдепа

Ранее в СМИ появились фото, демонстрирующие, что сын Блинкена пришел на хэллоуиновскую вечеринку в Белый дом в форме цвета хаки, напоминающей форму Зеленского. Дочь госсекретаря США нарядили в платье с накидкой в цветах украинского флага.

По мнению Шеремета, Блинкен «устроил клоунаду» и показал себя отцом, который не заботится о психике своего ребенка, выбрав для сына образ «кровавого диктатора».

«Хотя с другой стороны, Зеленский стал похлеще всякого монстра для американского народа, взяв на вооружение главный лозунг Хэллоуина: «кошелек или жизнь», — подчеркнул депутат.