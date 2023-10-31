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В Госдуме раскритиковали нарядившего сына Зеленским главу Госдепа

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет раскритиковал главу Госдепартамента США Энтони Блинкена, нарядившего сына Владимиром Зеленским на Хэллоуин. Об этом сообщает РИА Новости.

В Госдуме раскритиковали нарядившего сына Зеленским главу Госдепа
© globallookpress.com

Ранее в СМИ появились фото, демонстрирующие, что сын Блинкена пришел на хэллоуиновскую вечеринку в Белый дом в форме цвета хаки, напоминающей форму Зеленского. Дочь госсекретаря США нарядили в платье с накидкой в цветах украинского флага.

По мнению Шеремета, Блинкен «устроил клоунаду» и показал себя отцом, который не заботится о психике своего ребенка, выбрав для сына образ «кровавого диктатора».

«Хотя с другой стороны, Зеленский стал похлеще всякого монстра для американского народа, взяв на вооружение главный лозунг Хэллоуина: «кошелек или жизнь», — подчеркнул депутат.

По его словам, кошелек здесь представляют американские налогоплательщики, а жизнями расплачиваются украинцы.

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