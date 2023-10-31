В Госдуме ответили на слова Лукашенко о компенсации за БелАЭС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российская сторона должна компенсировать задержку ввода в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции (БелАЭС). Комментируя ситуацию Lenta.ru, депутат Госдумы Алексей Чепа отметил, что Лукашенко всегда защищает белорусские компании, в этом нет никакой политической подоплеки.
Парламентарий подчеркнул, что вопрос компенсации является корпоративным. По его словам, в первую очередь важно разобраться, по каким причинам задерживается ввод в эксплуатацию БелАЭС. Требования Лукашенко депутат называет нормой, так как президент Белоруссии всегда «вникает в дела хозяйствующих субъектов».
Это вопрос корпоративный, надо разбираться в причинах того, почему задерживается ввод в эксплуатацию БелАЭС. А Лукашенко всегда высказывается, всегда защищает свои предприятия. Это норма для Белоруссии, когда Лукашенко вникает в дела хозяйствующих субъектов. Так всегда происходит, это не ново, он просто пытается так защищать интересы своих компаний, — пояснил Чепа.
Лукашенко ранее заявил, что Белоруссия поставила вопрос о компенсациях в связи со смещением сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС. Он рассказал, что российская сторона предложила гарантийный срок на пять лет и варианты по цене на свежее ядерное топливо.