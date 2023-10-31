В Госдуме ответили на слова Лукашенко о компенсации за БелАЭС

Это вопрос корпоративный, надо разбираться в причинах того, почему задерживается ввод в эксплуатацию БелАЭС. А Лукашенко всегда высказывается, всегда защищает свои предприятия. Это норма для Белоруссии, когда Лукашенко вникает в дела хозяйствующих субъектов. Так всегда происходит, это не ново, он просто пытается так защищать интересы своих компаний, — пояснил Чепа.