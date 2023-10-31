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Кадыров уличил Запад в лицемерии из-за удара по больнице в Газе

Страны Запада постоянно говорят о свободе и стремлении к миру, и сами же уничтожают все, что не соответствует их интересам. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на фоне поощрения атак Израиля на сектор Газа при поддержке США.

Кадыров уличил Запад в лицемерии из-за удара по больнице в Газе
© Ura.Ru

«Двойные стандарты и лицемерие уже стали обыденностью для сионистского государства (Израиль — прим. URA.RU) и их западных покровителей. Прицельным огнем они уничтожают все, что так или иначе не соответствует их интересам. И это „цивилизованный“ Запад называет свободой», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.

По его словам, западные государства «направляют» разрушительное оружие» на больницы, школы и различные религиозные объекты. Чеченский лидер также подчеркнул, что не должно быть мира, где не считаются с интересами всех людей.

Ранее между Израилем и палестинским движением ХАМАС из сектора Газа начались военные действия. За время конфликта Иерусалим неоднократно проводил наземные рейды и наносил авиаудары по территории анклава. Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Запад несет полную ответственность за «кровопролитие» в Газе, передает Life.