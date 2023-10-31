Кадыров уличил Запад в лицемерии из-за удара по больнице в Газе

Страны Запада постоянно говорят о свободе и стремлении к миру, и сами же уничтожают все, что не соответствует их интересам. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на фоне поощрения атак Израиля на сектор Газа при поддержке США.

© Ura.Ru

«Двойные стандарты и лицемерие уже стали обыденностью для сионистского государства (Израиль — прим. URA.RU) и их западных покровителей. Прицельным огнем они уничтожают все, что так или иначе не соответствует их интересам. И это „цивилизованный“ Запад называет свободой», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.

По его словам, западные государства «направляют» разрушительное оружие» на больницы, школы и различные религиозные объекты. Чеченский лидер также подчеркнул, что не должно быть мира, где не считаются с интересами всех людей.