Захарова прокомментировала костюмы детей Блинкена на Хеллоуин

— Видимо, так в США хотели подчеркнуть значение этого дня, когда, по англосаксонской традиции, духи умерших встречаются с живыми, — написала она в своем Telegram-канале.

Захарова также обратила внимание на лук президента США, отметив, что он был в «костюме Джо Байдена».

Недавно в Белом доме прошло празднование Хеллоуина, где американский лидер Джо Байден раздал сладости приглашенным детям. На праздновании также присутствовали дети госсекретаря Энтони Блинкена. Своего сына он нарядил в президента Украины Владимира Зеленского, а дочь — в «украинский флаг».