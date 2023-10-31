Захарова прокомментировала костюмы детей Блинкена на Хеллоуин

«Духи умерших»: Захарова высмеяла костюмы детей Блинкена на Хеллоуин
США хотели подчеркнуть важность Хеллоуина, нарядив детей госсекретаря Энтони Блинкена в костюмы президента Украины Владимира Зеленского и украинского флага. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во вторник, 31 октября.
— Видимо, так в США хотели подчеркнуть значение этого дня, когда, по англосаксонской традиции, духи умерших встречаются с живыми, — написала она в своем Telegram-канале.
Захарова также обратила внимание на лук президента США, отметив, что он был в «костюме Джо Байдена».
Недавно в Белом доме прошло празднование Хеллоуина, где американский лидер Джо Байден раздал сладости приглашенным детям. На праздновании также присутствовали дети госсекретаря Энтони Блинкена. Своего сына он нарядил в президента Украины Владимира Зеленского, а дочь — в «украинский флаг».
В свою очередь российские артисты тоже стараются не отставать. Так, хоккеист Александр Овечкин для празднования Хеллоуина нарядился фараоном времен Древнего Египта. Спортсмена поддержала его супруга, которая выбрала образ, напоминающий Клеопатру.