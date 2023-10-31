Чеченский министр заявил о попытках извне спровоцировать беспорядки в Чечне

Министр по национальной политике Чечни Ахмед Дудаев заявил, что были зафиксированы попытки дестабилизировать обстановку и спровоцировать беспорядки в республике по аналогии с теми, что были в Дагестане.

В своём Telegram-канале он рассказал, что в социальных сетях распространялась информация о якобы прибытии двух самолётов из Израиля в аэропорт города Грозный.

По словам министра, для разжигания используется масса фейковых аккаунтов. Дудаев заявил, что местные власти опровергают подобную информацию и пресекают попытки расшатать обстановку.