Володин призвал уберечь россиян от влияния соцсетей, за которыми стоят США и ЕС

Профильные Комитеты Госдумы разберутся в событиях, произошедших в Дагестане, после чего парламентарии дадут им оценку. На пленарном заседании 31 октября председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил подготовить соответствующее протокольное поручение этим комитетам. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы.

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«Мы с вами прекрасно понимаем, где находятся заказчики тех процессов, которые происходят в мире. За этим стоят США, Украина, их спецслужбы, это уже установлено. Посмотрите, что они сделали через своих наймитов на Украине, через этот позор еврейского народа Зеленского, развернув в социальных сетях кампанию с целью вовлечь в нее людей для погромов евреев», — сказал Вячеслав Володин.

По словам председателя Госдумы, в Израиле США защищают евреев, однако в России они хотели на евреев натравить граждан нашей страны в Дагестане.

«Телеграм-канал «Утро Дагестана» администрировался с Украины, и за ним стоят украинские спецслужбы, которые действуют под непосредственным руководством ЦРУ США», — подчеркнул спикер.

В этой связи председатель Госдумы предложил разобраться в произошедшем и дать этому оценку. По его словам, необходимо сделать все для того, чтобы граждане России «не подпадали под влияние тех социальных сетей, за которыми стоят Вашингтон, Брюссель, и через которые недружественные страны пытаются создать конфликты на нашей территории, на нашей российской земле, натравливая одну национальность на другую, создавая конфликты».