Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что участников массовых беспорядков следует задерживать, но возможно применять против них и огнестрельное оружие. News.ru
«Если у нас хоть один человек выйдет на несанкционированные беспорядки, задержать и посадить его. Или сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, — четвертый выстрел сделайте в лоб. Больше не выйдут», — сказал Кадыров. Lenta.ru
Кроме того, он отметил, что участники беспорядков должны направлять свои силы на борьбу за Россию в конфликте с Украиной, а не реагировать на манипуляции со стороны Запада. Вечерняя Москва