Правоохранительные органы должны сразу задерживать зачинщиков беспорядков, а если после трех предупредительных выстрелов толпа не останавливается – четвертый нужно сделать в лоб. Об этом во вторник, 31 октября, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров .

Глава Чечни на совещании в правительстве Чечни выступил с таким обращением к Росгвардии и МВД России , видеозапись которого размещена в социальной сети Кадырова.

В комментарии к видеоролику он отметил, что участники беспорядков должны направлять свои силы на борьбу за Россию в конфликте с Украиной, а не вестись на манипуляции со стороны Запада. В своем Telegram-канале он также обратился к молодежи с просьбой не превращаться в обезумевшую толпу и обдумывать свои поступки.