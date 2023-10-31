МИД предупредил Японию о жесткой реакции на провокации Токио

Российские власти жестко отреагируют на любые новые конфронтационные действия Японии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел России.

По данным ведомства, Москва будет и впредь реагировать максимально жесткими и чувствительными для Токио контрмерами, руководствуясь исключительно собственными национальными интересами. Так МИД РФ отреагировал на недавние высказывания японского руководства о том, что Токио продолжит придерживаться в отношениях с Москвой курса на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора.

Как отметили в российском министерстве, после начала специальной военной операции правительство Японии проводит враждебный курс в отношении России. Речь идет о нелегитимных санкциях, а также о разжигании в японском обществе русофобских настроений. Кроме того, у дальневосточных рубежей России наращивается совместная с США и странами Североатлантического альянса военная активность, в том числе с отработкой применения ударных вооружений, включая ядерное. Также в МИД сообщили, что со стороны Токио оказывается прямая материально-техническая помощь Украине.