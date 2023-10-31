Посол РФ: попытки США подорвать конституционный строй в России обречены на провал

Предпринимаемые США попытки подорвать конституционный строй, а также межнациональное и межрелигиозное согласие в России обречены на провал. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, отвечая на вопрос СМИ относительно реакции американской администрации на события в Дагестане.