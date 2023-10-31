Посол РФ: попытки США подорвать конституционный строй в России обречены на провал
Предпринимаемые США попытки подорвать конституционный строй, а также межнациональное и межрелигиозное согласие в России обречены на провал. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, отвечая на вопрос СМИ относительно реакции американской администрации на события в Дагестане.
"Рассматриваем желчную реакцию администрации и местных СМИ на события в Махачкале не иначе как попытку расшатать этноконфессиональное единство Российской Федерации. Здесь, видимо, остались разочарованы тем, что российские органы правопорядка сумели нейтрализовать инспирированные извне риски дестабилизации обстановки", - приводит его слова пресс-служба диппредставительства.
"Вашингтону пора зарубить на носу: любые потуги, направленные на подрыв конституционного строя в нашей стране, а также межнационального и межрелигиозного согласия, которыми Россия отличалась испокон веков, обречены на провал", - указал Антонов.