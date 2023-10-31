Небензя заявил о катастрофе "библейского масштаба" в Газе

В секторе Газа в настоящее время образуется гуманитарная катастрофа библейского масштаба, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, который выступил на заседании Совета Безопасности этой всемирной организации.

По его словам, количество погибших в анклаве перевалило 8 тысяч человек, половина из которых — женщины и дети. Еще более 2 тысяч человек находятся под завалами, более 21 тысячи получили ранения. Также отмечаются высокие потери среди сотрудников ООН в районе продолжающегося конфликта.

Дипломат выразил благодарность всем гуманитарным сотрудникам, которые работают в условиях катастрофической нехватки базовых, в том числе медицинских, товаров, а также с крайне высокими рисками для жизни. По словам постпреда, Иерусалим продолжает препятствовать поставкам гуманитарной помощи в сектор Газа, где наблюдается большой дефицит воды, топлива, продовольствия, медикаментов.

Как считает Небензя, время полумер на Ближнем Востоке прошло, гуманитарные паузы ситуации не помогут. Гуманитарную помощь невозможно оказывать в разгар военных действий. Он указал, что в настоящее время приоритет должен отдаваться остановке кровопролития, минимизации ущерба для мирного населения. Ситуация должна быть переведена в политико-дипломатическое русло.