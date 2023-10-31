Путин заявил о невозможности оправдать страшные события в секторе Газа

Нынешний виток ближневосточного кризиса начался с террористической атаки на мирных граждан в Израиле , заявил российский президент Владимир Путин . Об этом пишет РИА Новости .

Как уточнил глава государства, вместо наказания преступников началась месть по принципу коллективной ответственности, и происходящее сейчас в секторе Газа ничем оправдать нельзя.

«Мы помним, с чего начался нынешний виток ближневосточного кризиса, — с террористической атаки в отношении мирных граждан Израиля и других стран на территории этого государства», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что в секторе Газа «без разбора уничтожают сотни тысяч ни в чем не повинных людей». Путин заявил о недопустимости эмоций при оценке ситуации в Газе. Он призвал помнить о том, «кто в реальности стоит за трагедией народов Ближнего Востока».