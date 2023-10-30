Кадыров впервые прокомментировал беспорядки в Махачкале

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале, что провел расширенное совещание в правительстве республики. Он пояснил, что на заседании был поднят, в том числе, вопрос о массовых беспорядках в Махачкале (Дагестан).

Политик отметил, что в ходе конфликта с ХАМАС «израильский режим показал миру свое истинное лицо», устроив террор в отношении мирных людей.

Вместе с тем, подчеркнул Кадыров, недопустимо идти на поводу у врагов России и расшатывать ситуацию изнутри.

В частности, пояснил глава Чечни, не следует митинговать, громить аэропорты в поисках лиц еврейской национальности и призывать к насилию. Он добавил, что подобные «действия неприемлемы в любом случае и будут очень жёстко пресекаться».

Политик пояснил, что попытка подобной провокации была очень оперативно пресечена прошедшей ночью и в республике. Он добавил, что СМИ вовремя обратили внимание на фейковые призывы и предостерегли жителей от необдуманных действий.

Полицейские и росгвардейцы так же, как и в Дагестане, были приведены в готовность, чтобы среагировать на любую провокацию, уточнил Кадыров.

Напомним, что в воскресенье, 29 октября, в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки на обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек прошли через здание аэропорта на летное поле с тем, чтобы встретить лайнер из Тель-Авива.