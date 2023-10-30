Кадыров впервые прокомментировал беспорядки в Махачкале

"Израильский режим показал миру свое истинное лицо, устраивая самый настоящий массовый террор в отношении мирных людей. Но нельзя идти на поводу у врагов России и расшатывать ситуацию изнутри: нельзя митинговать, громить аэропорты в поисках лиц еврейской национальности и призывать к насилию. Такие действия неприемлемы в любом случае и будут очень жестко пресекаться", - написал он.