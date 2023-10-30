Кадыров заявил о попытках устроить в Чечне беспорядки по примеру Махачкалы

Власти Чечни оперативно пресекли попытку устроить беспорядки в республике ночью 29 октября. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров , комментируя погромы в Махачкале .

По его словам, СМИ во главе с министром по нацполитике Чечни Ахмедом Дудаевым обратили внимание на фейковые призывы и предостерегли жителей от необдуманных действий.

«Полицейские и росгвардейцы так же были приведены в готовность, чтобы среагировать на любую провокацию», — подчеркнул он.

Говоря о ситуации в дагестанской столице, Кадыров заявил, что нельзя идти на поводу у врагов России. По его словам, Израиль «показал миру истинное лицо, устраивая массовый террор в отношении мирных граждан», однако нужно быть выше этого.