Путин провел совещание по беспорядкам в Махачкале: главное

Президент России Владимир Путин на совещании в Ново-Огарево, посвященном беспорядкам в Махачкале (Дагестан), сделал ряд заявлений по внешней и внутренней политике. «Рамблер» собрал ключевые высказывания.

Организаторы беспорядков

«События в Махачкале вчера вечером инспирированы, в том числе, через социальные сети. Не в последнюю очередь — с территории Украины. Руками агентуры западных спецслужб», — подчеркнул глава государства.

Путин пояснил, что киевский режим под руководством своих покровителей предпринял попытку организовать погромы в Дагестане.

Указания руководителям силовых ведомств

Президент обратил внимание глав регионов, руководителей правоохранительных органов и специальных служб на необходимость твердых, своевременных и четких действий по защите конституционного строя страны, а также прав и свобод граждан.

Глава государства поручил своевременно действовать по защите межнационального и межрелигиозного согласия.

Конфликт на Ближнем Востоке

«Мы помним, с чего начался нынешний виток ближневосточного кризиса — с террористической атаки в отношении мирных граждан Израиля и других стран на территории этого государства», — отметил Путин.

Президент подчеркнул, что вместо наказания преступников и террористов, к сожалению, израильские военные стали мстить по принципу коллективной ответственности.

Использование региональных конфликтов против России

Западные страны пытаются использовать драматическую ситуацию на Ближнем Востоке, другие региональные конфликты против России, для дестабилизации и раскола российского многонационального и многоконфессионального общества, заметил глава государства.

Путин пояснил, что для этого «применяют самые разные средства: и лучшие провокации, и изощренные технологии психологической и информационной агрессии».

Роль США в мировой политике

Соединенные Штаты и их сателлиты — главные бенефициары мировой нестабильности, отметил президент.

По его словам, США слабеют и теряют свои позиции, мир «по-американски» уходит в прошлое. Вместе с тем, Вашингтон желает продлить свою глобальную диктатуру и рассчитывает дестабилизировать РФ и других конкурентов с помощью хаоса.

Правящие элиты США и их сателлиты стоят за конфликтами на Украине, Ближнем Востоке и в других регионах мира, констатировал российский лидер.

«Им [США] не нужен прочный мир на Святой земле, им нужен постоянный хаос на Ближнем Востоке, поэтому [они] всячески дискредитируют те страны, которые настаивают на немедленном прекращении огня в секторе Газа», — подчеркнул Путин.

Российский лидер заметил, что даже ООН, выражающая позицию мирового сообщества, подвергается нападкам, настоящей травле, попыткам дискредитации.

Позиция России по палестино-израильскому конфликту

«Мы заявляли и заявляем нашу позицию открыто, и она не меняется из года в год: ключ к решению конфликта — в создании суверенного независимого палестинского государства, полноценного палестинского государства», — отметил Путин.

Ничем нельзя оправдать бомбардировки сотен тысяч неповинных граждан в Газе, заявил президент. Он добавил, что когда смотришь на окровавленных, погибших детей, страдания стариков, гибель медиков на Ближнем Востоке — кулаки сжимаются, но эмоции недопустимы.