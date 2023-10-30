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Путин заявил о травле ООН из-за позиции по Ближнему Востоку

Позиция ООН по Ближнему Востоку подвергается травле и попытке дискредитации. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

Путин заявил о травле ООН из-за позиции по Ближнему Востоку
© РИА Новости

«США нужен постоянный хаос на Ближнем Востоке, поэтому они дискредитируют тех, кто готов остановить кровопролитие, даже ООН подвергается травле», — заявил глава государства.

По мнению Путина, американская сторона пытается сдерживать и дестабилизировать своих конкурентов.

В ходе заседания Путин также назвал организаторов погромов в аэропорту Махачкалы. По его словам, события в дагестанской столице были инспирированы руками агентуры западных спецслужб.

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