Путин заявил о травле ООН из-за позиции по Ближнему Востоку

Позиция ООН по Ближнему Востоку подвергается травле и попытке дискредитации. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«США нужен постоянный хаос на Ближнем Востоке, поэтому они дискредитируют тех, кто готов остановить кровопролитие, даже ООН подвергается травле», — заявил глава государства.

По мнению Путина, американская сторона пытается сдерживать и дестабилизировать своих конкурентов.