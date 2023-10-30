Путин назвал ключ к решению конфликта на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин на совещании, посвященном беспорядкам в Махачкале, рассказал о ситуации на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что создание полноценного палестинского государства является ключом к решению конфликта, пишет ТАСС.

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«Создание полноценного палестинского государства ключом к решению конфликта на Ближнем Востоке», — заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что ситуация на Ближнем Востоке используется «геополитическими кукловодами» в корыстных целях. Он уточнил, что «кровавую ренту» извлекают США и их сателлиты.

Путин отметил, что ничем нельзя оправдать бомбардировки сотен тысяч неповинных граждан в Газе.

Президент пояснил, что США желают продлить свою глобальную диктатуру и рассчитывают дестабилизировать РФ и других конкурентов с помощью хаоса.