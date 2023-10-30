Путин заявил о попытках раскола общества России извне

Президент РФ Владимир Путин заявил о попытках дестабилизации и раскола российского общества извне, в том числе с помощью изощренных технологий. Глава государства проводит совещание по ситуации в Дагестане .

"На недавней встрече с лидерами религиозных объединений говорил о попытках использовать драматическую ситуацию на Ближнем Востоке, другие региональные конфликты против нашей страны, против России, для дестабилизации и раскола нашего многонационального и многоконфессионального общества. Для этого применяют самые разные средства, как мы видим, и ложь, и провокации, и изощренные технологии психологической и информационной агрессии", - сказал Путин.