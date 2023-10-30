Путин рассказал, кем инспирированы события в Махачкале

Президент России Владимир Путин на совещании, посвященном беспорядкам в Махачкале, заявил, что события в Дагестане инспирированы с украинской территории руками агентуры западных спецслужб. Об этом пишет РИА «Новости».

Глава государства пояснил, что ситуацию на Ближнем Востоке пытаются использовать для раскола российского общества.

Путин добавил, что попытки осуществляются извне, в том числе, с помощью изощренных технологий.