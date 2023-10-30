В Израиле заявили о желании поддерживать нормальные отношения с Россией
Министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер заявил о заинтересованности еврейского государства в поддержании нормальных отношений с Россией.
В ходе пресс-конференции Дермер указал, что за последние годы отношения Израиля и России усложнились, передает ТАСС. Он также отметил беспокойство Израиля относительно укрепления связей Москвы и Тегерана.
«Думаю, лучшее, что можно сделать, это гарантировать продолжение поддержания нормальных отношений с Россией. Мы, конечно, очень обеспокоены по поводу связей между Ираном и Россией», – сказал израильский министр.
Ранее посла России Анатолия Викторова вызвали в МИД Израиля из-за визита делегации ХАМАС в Москву.