Павел Дуров хочет заблокировать антисемитские Telegram-каналы на русском языке

"Каналы, призывающие к насилию (как на скриншоте выше), будут заблокированы за нарушение правил Telegram, Google, Apple и всего цивилизованного мира", – написал Дуров. На скриншоте, который прикрепил к своему посту основатель Telegram, изображен пост из канала "Утро Дагестан". В посте автор канала призывает жителей республики дать понять приезжим евреям, что "им порвут жопы". Вместе с тем Дуров опубликовал картинку, на которой он в образе мусульманина изображен с бородой и показывает указательным пальцем вверх. "Преследование людей по национальному или религиозному признаку недопустимо", – гласит надпись на этой картинке. Telegram – популярный мессенджер, доступный на Android, iOS, Windows, macOS и в вебе. На конец августа 2023 года сервис насчитывал более 800 млн активных пользователей в месяц.