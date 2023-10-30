МИД РФ объявил о прекращении действия соглашения о безвизе с Украиной

МИД России сообщил, что действие соглашения о безвизовых поездках между РФ и Украиной от 1997 года прекратило свое действие с 1 января нынешнего года. Документ размещен на официальном интернет-портале правовых документов.

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Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что соглашение между Москвой и Киевом было заключено 16 января 1997 года.

Действие договора было прекращено 1 января 2023 года, подчеркнули в МИД.

Напомним, что взаимоотношения между Россией и Украиной регулировались большим количеством двусторонних и многосторонних соглашений. В период с 2014 по 2023 год Киев в одностороннем порядке разорвал многие договоренности с Москвой.

Так, 21 марта 2018 года правительство Украины прекратило действие Программы экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы. 17 сентября 2018 года было прекращено действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ от 31 мая 1997 года.

Также были денонсированы договора в сфере экономики, военно-промышленного сотрудничества, обмена информацией.