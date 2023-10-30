Глава Дагестана предрек возможную реакцию Путина на погром в Махачкале

Президент России Владимир Путин, вероятно, будет разочарован поведением части дагестанцев во время антисемитских беспорядков в аэропорту Махачкалы. Такую возможную реакцию главнокомандующего предрек глава Дагестана Сергей Меликов, заявление главы региона приводится в Telegram-канале его администрации.

По словам Меликова, вставший на защиту республики во время атаки исламистов в 1999 году Путин мог рассчитывать на поддержку дагестанцев.

«Мне горько осознавать, что наш Верховный главнокомандующий сегодня, наверное, в определенной степени разочарован теми событиями, которые вчера произошли в Дагестане», — заявил он.

Меликов подчеркнул, что в беспорядках участвовали лишь немногие жители республики, однако именно по их поведению судят о настроениях и политической культуре в регионе.