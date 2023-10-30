Небензя осудил удары США по объектам Сирии

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Соединённые Штаты грубо нарушили суверенитет Сирии, нанеся удары по объектам на территории страны.

Об этом дипломат сказал в ходе выступления на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Небензя напомнил, что Вашингтон по приказу президента США Джо Байдена нанёс 26 октября удары по двум объектам в районе городе Бу-Кемаль в Сирии.

«Подобные нелегитимные действия Вашингтона являются не чем иным как грубым нарушением суверенитета Сирии и норм международного права», — цитирует его ТАСС.

Небензя добавил, что подобные действия со стороны США могут спровоцировать вооружённую эскалацию в масштабах всего ближневосточного региона.