$93.22-0.3498.35-0.39

Небензя: США нарушили суверенитет Сирии, нанеся удар по объектам на ее территории

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что США совершили грубое нарушение норм международного права и суверенитета Сирии, нанеся удары по объектам на ее территории. Об этом сообщает ТАСС. По его словам, атака США по двум объектам в районе города Бу-Кемаль является нелегитимным действием, а также грубым нарушением суверенитета Сирии, норм международного права. Небензя добавил, что в условиях обострения израильско-палестинского конфликта такие действия чреваты крайне опасными последствиями и могут спровоцировать "вооруженную эскалацию в масштабах всего региона". До этого президент США Джо Байден заявил, что удары военных его страны по объектам в Сирии были нужны для защиты американских граждан и якобы соответствовали положению устава ООН. 26 октября шеф Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Байден приказал нанести удары по двум объектами в Сирии, которые, по данным американской стороны, использовались Ираном. По его словам, такое решение принято в ответ на серию атак на позиции американских военных.

Небензя: США нарушили суверенитет Сирии, нанеся удар по объектам на ее территории
© Газета.Ru
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости