Введение цензуры и запрет популярных политических партий в Молдавии имеют сходство с решениями, принятыми «постмайданным правительством» на Украине в начале своего правления. Об этом заявил председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий 30 октября ТАСС.

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Слуцкий считает, что режим президента Молдавии Майи Санду превращается в «укроклон».

«Гражданка Румынии устраивает молдаванам цензуру и запрет популярных в народе политических партий, за которые реально идет голосовать население. С этого начиналось правление постмайданного правительства на Украине», — сказал Слуцкий.

Решения Санду привели Молдавию к внешнему управлению и разрушению страны, сказал депутат.

«Но, как говорится, дурной пример заразителен. И Санду, и Зеленского ждет свалка истории», — считает парламентарий.