В МИД России назвали беспорядки в аэропорту Махачкалы следствием провокации
Беспорядки в аэропорту Махачкалы стали следствием спланированной и осуществлённой извне провокации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Об этом сообщается на сайте МИД России.
«Массовые беспорядки, произошедшие в Республике Дагестан, являются следствием спланированной и осуществлённой извне провокации», — заявила Захарова.
Она отметила, что провокация была направлена а подрыв гармоничного развития и этноконфессионального единства народа России.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что события в аэропорту Махачкалы являются во многом результатом вмешательства извне.
Также пресс-секретарь российского лидера заявил, что президент России Владимир Путин со вчерашнего дня получает подробные доклады о ситуации в Дагестане.