Беспорядки в аэропорту Махачкалы стали следствием спланированной и осуществлённой извне провокации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Об этом сообщается на сайте МИД России.

«Массовые беспорядки, произошедшие в Республике Дагестан, являются следствием спланированной и осуществлённой извне провокации», — заявила Захарова.

Она отметила, что провокация была направлена а подрыв гармоничного развития и этноконфессионального единства народа России.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что события в аэропорту Махачкалы являются во многом результатом вмешательства извне.