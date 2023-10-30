Россия назначила генконсула в Алма-Ате

Генеральным консулом Российской Федерации в казахстанской Алма-Ате назначен Дмитрий Тураев, сообщает российское дипломатическое ведомство в своем официальном Telegram-канале. Отмечается, что ранее он занимал должность начальника отдела в консульском департаменте министерства.

Как отмечается на сайте ведомства, Тураев окончил МГИМО, владеет французским и английским языками. Имеет дипломатический ранг советника 1 класса и классный чин государственного советника Российской Федерации 3 класса. На дипломатической службе с 1993 года.