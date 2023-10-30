Путин: сжимаются кулаки, когда смотришь на погибших детей в Газе

Сжимаются кулаки, когда смотришь на погибших детей в Газе. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании в Дагестане.
«Когда смотришь на окровавленных, погибших детей, страдания стариков, гибель медиков на Ближнем Востоке — кулаки сжимаются, но эмоции недопустимы» — сказал Путин в ходе совещания. Трансляция ведется на Rutube.
Ранее Шойгу срочно покинул Китай из-за беспорядков в Дагестане, чтобы присутствовать на совещании, которое проведет Путин. Одной из тем совещания является беспорядки в Махачкале.