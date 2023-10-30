Песков прокомментировал призыв экономиста к США поменять позицию по России

«Это точка зрения вот этого экономиста, не более того. Достаточно редкие рассуждения в наше время, особенно в западном мейнстриме. Такие рассуждения сейчас очень редко встречаются, но тем не менее, какая-то дискуссия всё равно постепенно разгорается», — сказал он.