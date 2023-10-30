События в аэропорту Махачкалы во многом являются результатом вмешательства извне, в том числе и информационного воздействия. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Накануне жители Махачкалы прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Начались беспорядки, сообщалось, что собравшиеся ищут, предположительно, граждан Израиля. На место прибыли правоохранительные органы, ситуация была взята под контроль. Росавиация заявила о временном закрытии аэропорта (до 31 октября).

«Хорошо известно и очевидно, что вчерашние события вокруг аэропорта Махачкалы являются во многом результатом вмешательства извне, включая и информационное воздействие», - подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, «попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества» и ситуация в Махачкале будут обсуждаться сегодня на совещании с президентом России Владимиром Путиным. Перед его началом в 19.00 будет выступление главы государства, а дальше, как ожидается, совещание пройдет в закрытом режиме.

При этом Песков констатировал, что легко провоцировать людей на фоне того, что происходит в секторе Газа, особенно видевших страшные кадры гибели детей и стариков, поступающие оттуда, пишет РИА Новости.

По данным МВД, возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников, 60 из них задержаны. В аэропорту пострадали свыше 20 человек, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил о том, что ему стыдно за поведение своих земляков, так как республика и на Кавказе, и на территории России «всегда была оплотом дружбы».

Он также обратил внимание на то, что Telegram-канал «Утро Дагестана», в котором публиковались призывы выходить на митинги, контролируется с территории Украины, пишет РБК.

«Люди выражают поддержку палестинцам, но выражают ее достойно и цивилизованно. И только у нас в Дагестане мы в очередной раз показали недостойное поведение наших земляков. Их немного, но, тем не менее, оценку дают сегодня Дагестану», — констатировал Меликов.

7 октября палестинская группировка ХАМАС совершила массированную атаку на Израиль, зайдя в приграничные города и захватив заложников. 29 октября в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что в секторе Газа удерживается не менее 230 человек.