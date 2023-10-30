Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что события в аэропорту Махачкалы вызывают глубокую обеспокоенность. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Сцены из аэропорта Махачкалы в России вызывают глубокую обеспокоенность. Антисемитизм неприемлем. Ненависть – во всех ее формах – неприемлема. И точка», — написал Трюдо.

Премьер Канады подчеркнул необходимость бороться с радикализмом, где бы и когда бы он ни возникал.

Вечером 29 октября толпа протестующих ворвалась в аэропорт Махачкалы, говоря о намерении «вычислить евреев».

Позже Росавиация сообщила, что аэропорт освободили от несанкционированно проникших людей. Также стало известно, что аэропорт будет закрыт до 6 ноября.