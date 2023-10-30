Профессор рассказал, как Путин переиграл США в битве за Ближний Восток

Профессор Миршаймер: Путин переиграл США в битве за Ближний Восток
США потерпели неудачу на Ближнем Востоке, а позиция президента России Владимира Путина по арабо-израильскому конфликту нашла отклик у большей части мира, считает американский профессор Джон Миршаймер.
"Путин сейчас занимает выгодное положение по данному вопросу, в то время как администрация Байдена увязла глубоко в грязи", - приводит его слова РИА Новости.
Ранее в Кремле отмечали, что палестино-израильский конфликт провоцирует напряженность во всем регионе.
Президент РФ Владимир Путин говорил, что с тревогой следит за событиями на Святой земле, которая имеет сакральное значение для христиан, мусульман, иудеев - последователей крупнейших традиционных мировых религий.
Он подчеркнул, что позиция России по урегулированию конфликта не имеет конъюнктурного характера, ее основы были заложены еще в СССР. Позиция заключается в том, что должны быть созданы два независимых государства, это ключ к миру на Ближнем Востоке, отметил президент.