Профессор рассказал, как Путин переиграл США в битве за Ближний Восток

США потерпели неудачу на Ближнем Востоке, а позиция президента России Владимира Путина по арабо-израильскому конфликту нашла отклик у большей части мира, считает американский профессор Джон Миршаймер.

"Путин сейчас занимает выгодное положение по данному вопросу, в то время как администрация Байдена увязла глубоко в грязи", - приводит его слова РИА Новости.

Ранее в Кремле отмечали, что палестино-израильский конфликт провоцирует напряженность во всем регионе.

Президент РФ Владимир Путин говорил, что с тревогой следит за событиями на Святой земле, которая имеет сакральное значение для христиан, мусульман, иудеев - последователей крупнейших традиционных мировых религий.