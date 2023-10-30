Глава Дагестана назвал участникам беспорядков способ «отмыться от позора»

Участники беспорядков в махачкалинском аэропорту смогут реабилитировать себя в глазах общества, если примут участие в специальной военной операции (СВО). Об этом заявил глава республики Сергей Меликов, его цитирует РИА Новости.

29 октября толпа ворвалась на территорию аэропорта Махачкалы. Известно о 20 пострадавших, в том числе среди сотрудников полиции.

Подписание контракта с Минобороны позволит участникам беспорядков «отмыться от позора», считает Меликов.

«Я буду это только приветствовать», — добавил он.