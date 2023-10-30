Глава Дагестана сообщил о попытках дестабилизировать ситуацию из-за рубежа

"Я бы хотел здесь сказать о цинизме и предательстве, потому что вчерашняя акция это нож в спину нашим военнослужащим, которые сегодня защищают всю нашу страну в зоне СВО. Получается, одни борются с нашим врагом, а те, кто вышел на так называемую протестную акцию, играли за врага. Это можно назвать только предательством", - сказал он.