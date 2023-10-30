Глава Дагестана сообщил о попытках дестабилизировать ситуацию из-за рубежа

Глава Дагестана сообщил о попытках дестабилизировать ситуацию в регионе из-за рубежа
Попытки дестабилизировать ситуацию в Республике Дагестан совершаются из-за рубежа, в том числе проукраинскими Telegram-каналами, сообщил в понедельник журналистам глава региона Сергей Меликов.
"Попытки дистабилизировать ситуацию в Дагестане, в том числе с использованием запрещенных приемов, связанных с раздуванием межнациональной розни, межконфессиональных проблем, проводятся нашими врагами, противниками нашей страны", - сказал он.
По словам Меликова, один из Telegram-каналов, в котором публикуются призывы к жителям региона выходить на митинги, контролируется из-за рубежа.
"Сегодня мы получили абсолютно достоверную информацию о том, что канал "Утро Дагестана" администрируется и регулируется с территории Украины - предателями, бандеровцами", - добавил глава республики.
Он также добавил, что в результате беспорядков в аэропорту Махачкалы пострадали два сотрудника полиции.
"Достоверно известно, что пострадали два сотрудника полиции. Они получили травмы при блокировании режимных зон аэропорта", - сказал он.
Цинизм и предательство
Меликов назвал беспорядки в аэропорту цинизмом и предательством.
"Я бы хотел здесь сказать о цинизме и предательстве, потому что вчерашняя акция это нож в спину нашим военнослужащим, которые сегодня защищают всю нашу страну в зоне СВО. Получается, одни борются с нашим врагом, а те, кто вышел на так называемую протестную акцию, играли за врага. Это можно назвать только предательством", - сказал он.
Обстановка в аэропорту и регионе
По словам главы Дагестана, оборудование и аппаратура в аэропорту не повреждены.
"Я побывал на территории аэропорта. <...> В терминале Б не пострадало оборудование, не пострадала аппаратура. В терминале внутренних авиалиний, в терминале А, по сути дела, сохранено все для стабильной и надежной эксплуатации комплекса аэропорта", - сказал Меликов.
По его словам, в течение 2-3 дней весь функционал аэропорта будет восстановлен. "Мы опять приступим к выполнению рейсов, в том числе международных, для того чтобы побыстрее загладить события этой ночи", - добавил глава региона.
Он также подчеркнул, что обстановка в республике после беспорядков спокойная.
"Я надеюсь, что та ситуация которая произошла в районе аэропорта Уйташ не является характеристикой для социально-политической обстановки нашей республики. Обстановка подконтрольная, она будет подконтрольная. Ее будут контролировать органы власти как республиканские, так и федеральные. <...> Расшатывания ситуации, как бы этого ни хотелось нашим недругам, врагам, не будет",- сказал глава региона.