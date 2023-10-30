Москалькова призвала жителей Дагестана не поддаваться на провокации

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что события в аэропорту Махачкалы направлены на разжигание межнациональной розни, и призвала жителей республики не поддаваться на провокации.
"События в аэропорту Махачкалы совершенно очевидно направлены на разжигание межнациональной розни и могут привести к грубейшим нарушениям прав человека", - написала она в своем Telegram-канале, заметив, что цель таких действий - "дестабилизация гражданского мира в России".
В связи с этим омбудсмен призвала жителей Дагестана "не поддаваться на провокации и строго следовать закону и призывам властей республики".