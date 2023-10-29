Медведев отреагировал на шутку Маска про американские базы и Иран

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в шутку попросил бизнесмена Илона Маска при создании мемов по международной повестке не забывать про Россию. Об этом пишет РИА «Новости».

В субботу, 28 октября, предприниматель разместил на своей странице мем, в котором высмеял политику Вашингтона на Ближнем Востоке.

Маск отметил, что Тегеран явно желает войны с США, так как слишком близко «разместил свою страну» к почти трем десяткам американских военных баз, напичканных оружием и техникой.

Медведев подчеркнул, что Илон совершенно правильно предупредил мир об угрозе со стороны Ирана. Вместе с тем, отметил политик, Маску не следует забывать о россиянах, которые также «представляют угрозу для всего в мире».