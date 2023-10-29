Дипломат оценил шанс россиян вернуться из плена ХАМАС

Ранее Россия передала палестинскому движению ХАМАС список из восьми заложников. После этого в секторе Газа начали их поиски, чтобы освободить, заявил член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук. Он уверяет, что к российским заложникам ХАМАС относится как к гостям.