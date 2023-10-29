Отказ Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) от проведения широкомасштабной наземной операции в секторе Газа даст мировым политикам шанс урегулировать конфликт дипломатическими методами, предположил в беседе с «Лентой.ру» политолог Станислав Тарасов.

По мнению эксперта, Вашингтон в настоящее время не располагает возможностями, ресурсами для раскрутки конфликта на Ближнем Востоке.

На фоне этого, пояснил Тарасов, они желают перейти к переговорной фазе. Он добавил, что отказ Тель-Авива от крупной операции свидетельствует о давлении на Израиль со стороны Вашингтона.

Отказ Израиля от ввода войск в Газу позволит избежать излишних потерь и разрушений, заметил аналитик.

Кроме того, приостановка активных военных действий позволит дипломатам и политикам крупных держав начать переговорный процесс. Он добавил, что пока нельзя дать точный прогноз о том, увенчаются ли усилия переговорщиков успехом или нет.

По словам Станислава Тарасова, такой шаг Израиля позволит избежать большого количества новых жертв и разрушений.