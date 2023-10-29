Медведев объяснил, почему полноценный конфликт с США бессмыслен для России

Россия и США рано или поздно договорятся, как жить в обозримой перспективе в новых условиях, нет смысла начинать полноценный конфликт, а вот Европы скоро не будет. Об этом зампред председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» 29 октября.

Политик в своем посте подробно перечислил то, чего «больше нет в Европе и чего уже не вернуть».

Относительная геополитическая автономия. По его мнению, ЕС не имеет самостоятельности в своих действиях даже в Европе, слушаясь во всем Вашингтона и Лондона.

«ЕС растратил свой международный авторитет посредника в любом конфликте», — написал Медведев.

Отсутствие сильных лидеров мирового уровня, которые способны отстаивать интересы своих страны.

«Хотя раньше были: харизматичные, злые, зубастые. Теперь только бесполые макроны, шольцы и прочие урсулки с дудами», — поделился он и привел в пример Восточную Европу, где «потихоньку появляются и некоторые самостоятельные политики», которые ставят национальные интересы в приоритет.