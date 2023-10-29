Медведев назвал Евросоюз врагом России

Европа приблизила себя к вырождению, решив с подачи США стать злейшим врагом России. Так считает заместитель руководителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Медведев написал в соцсети «Вконтакте», что Евросоюз лишился России – надёжного и долгосрочного стратегического партнёра. Вместо сотрудничества и партнерства ЕС строит «безумные конспирологические теории» и тратит астрономические суммы на вооружение. Россию это не радует, но «это факт».

«Решив с подачи США стать злейшим врагом нашей страны, Европа вплотную приблизила себя к окончательному дегенеративному вырождению», – написал Медведев.

По его мнению, великие державы рано или поздно договорятся об условиях нового мира. Вашингтону никуда не деться от России, КНР и стран Глобального Юга.