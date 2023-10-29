Драпеко порадовалась отъезду Пугачевой, Галкина* и Макаревича* из России

Заслуженная артистка РСФСР и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко порадовалась в беседе с aif.ru эмиграции Аллы Пугачевой, Максима Галкина*(внесен в РФ в реестр иноагентов) , Андрея Макаревича* (внесен в РФ в реестр иноагентов) и других артистов.

"С отъездом этой гадости Россия сбросила с себя, как чешую, все, что накопилось за 30 лет после перестройки. Их поведение можно назвать одним словом - мерзкое", - считает депутат.

При этом Драпеко назвала уехавших артистов "несчастными люди", которые выбрали "путь предательства" и тем самым лишили себя родной земли.

Недавно член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предрек бедность Максиму Галкину и Алле Пугачевой. Депутат выразил уверенность, что звездная пара лишится всей своей зарубежной недвижимости и останутся там никому не нужными.

Аналогично, по мнению Федорова, сложится и судьба людей, которые также покинули Россию и критикуют ее.