В МИД РФ заподозрили Обаму в раскрытии схемы управления США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова допустила, что бывший президент США Барак Обама раскрыл тайну Белого дома. Так в своем Telegram-канале она отреагировала на слова американского политика о том, что в качестве альтернативы третьему президентскому сроку гипотетически предпочел бы подставную фигуру во главе США, которую мог бы контролировать.
"Давно говорила: наступили времена, когда все тайное становится явным. Удивительным образом Обама кратко описал внедренную в Белый дом схему управления страной", - написала Захарова.
Согласно заявлению Обамы, ему неважно была бы это мужчина или женщина. Экс-президент подчеркивал, что мог бы подсказывать "подставному президенту", что говорить, сидя у себя дома.
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