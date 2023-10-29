В МИД РФ заподозрили Обаму в раскрытии схемы управления США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова допустила, что бывший президент США Барак Обама раскрыл тайну Белого дома. Так в своем Telegram-канале она отреагировала на слова американского политика о том, что в качестве альтернативы третьему президентскому сроку гипотетически предпочел бы подставную фигуру во главе США, которую мог бы контролировать.