Глава Дагестана обратился к жителям из-за событий на Ближнем Востоке

Власти Дагестана призвали жителей не реагировать на провокации из-за событий в Газе
Глава Дагестана Сергей Меликов призвал жителей республики не верить провокациям на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По словам Меликова, в "это непростое время" происходящими событиями пытаются воспользоваться те, кто желает раскачать обстановку в России. Он добавил, что провокационные материалы распространяются экстремистскими ресурсами, которые администрируют враги России, далекие от Дагестана и от ислама.
"Экстремистские ресурсы распространили воинственные призывы, на которые, к сожалению, откликнулись некоторые горячие головы… Из-за распространенных нашими врагами фейков совсем еще молодые ребята оказались на грани нарушения закона!" - подчеркнул Меликов.
Глава республики добавил, что необдуманными поступками граждане Дагестана только усугубляют ситуацию.
До этого Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщал, что израильские военные за сутки атаковали 450 целей радикалов в секторе Газа.