Глава Дагестана обратился к жителям из-за событий на Ближнем Востоке

Глава Дагестана Сергей Меликов призвал жителей республики не верить провокациям на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Меликова, в "это непростое время" происходящими событиями пытаются воспользоваться те, кто желает раскачать обстановку в России. Он добавил, что провокационные материалы распространяются экстремистскими ресурсами, которые администрируют враги России, далекие от Дагестана и от ислама.