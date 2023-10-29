Если в Европе примут решение об изъятии замороженных российских активов, то это потребует от России симметричного ответа, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что многие европейские политики, в том числе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, вновь начали говорить об изъятии российских активов.

По его словам, при помощи данной меры в ЕС хотят продолжить милитаризацию Украины.

«Такое решение потребует от Российской Федерации симметричного ответа.В этом случае конфискованы будут гораздо большие активы, принадлежащие недружественным странам, чем наши замороженные на территории Европы средства», — написал Володин в своём Telegram-канале.