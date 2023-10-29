Кадыров назвал фашизмом действия Израиля в отношении Палестины

Израильский фашизм по своей жестокости в отношении Палестины не уступает, а, возможно, и превосходит гитлеровский. Об этом глава Чеченской республики Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что палестинские дети записали видеообращение с просьбой о помощи. Кадыров задался вопросом: что сказать этим детям?

"Что возомнившее себя хозяином мира НАТО по любой отмашке Соединенных Штатов всегда проливает кровь людей по всей планете? Утешат ли истощенных от нехватки еды и воды, страдающих под бомбами детей такие слова?" - написал глава Чечни.

Он добавил, что жертвами геноцида стали несколько тысяч неповинных людей. При этом те, кто всегда лицемерно ратовали за права человека, не только не осуждают происходящее, но и оказывают агрессору всяческую помощь, заявил Кадыров.

По данным палестинского министерства здравоохранения, в Газе с 7 октября в результате бомбардировок погибли 7703 человека и более 19 тысяч получили ранения.

Между тем, Израиль накануне заявил, что перешел к новому этапу войны в секторе Газа.