Российского посла вызвали в МИД Израиля

«Посол России в Израиле Анатолий Викторов был вызван сегодня утром в МИД Израиля в Иерусалиме для выражения протеста в связи с визитом делегации ХАМАС в Москву», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).