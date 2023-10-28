Захарова прокомментировала атаку Киева на Курскую АЭС

Захарова заявила, что для Киева не существует никаких ограничений
Атака Киева на Курскую АЭС тремя беспилотниками доказывает, что для властей Украины не существует ограничений, вплоть до ядерного терроризма. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"Вечером 26 октября Вооруженные силы Украины целенаправленно атаковали Курскую атомную электростанцию тремя беспилотными летательными аппаратами. Один из БПЛА, начиненный взрывчаткой, врезался в склад ядерных отходов, повредив его стены. Два других упали на комплекс административных зданий станции", - отметила Захарова, добавив, что, по предварительным данным, в использовавшихся для атаки БПЛА применялись компоненты, поставленные странами Запада.
Атака не могла быть совершена без разрешения, а возможно, и по прямому указанию западных кураторов Киева, считает Захарова.
"Совершив бомбардировку Курской АЭС, киевский режим поставил себя в один ряд с самыми одиозными террористическими организациями. Особую тревогу вызывает тот факт, что это преступление не могло быть совершено без разрешения, а возможно, и по прямому указанию его западных кураторов", - отметила дипломат.
"Произошедшее доказывает, что для преступного киевского режима не существует никаких ограничений, вплоть до совершения актов ядерного терроризма", - подчеркнула она.
Призыв к осуждению атаки
Россия призывает все правительства решительно осудить атаку киевского режима на электростанцию.
"Призываем все правительства выступить с решительным осуждением варварских действий Киева, которые чрезвычайно опасны и могут привести к непоправимым последствиям, - указала дипломат. - Профильные международные организации, экологические НПО и гражданское общество также должны дать соответствующую оценку этому акту терроризма".