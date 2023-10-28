Захарова прокомментировала атаку Киева на Курскую АЭС

"Совершив бомбардировку Курской АЭС, киевский режим поставил себя в один ряд с самыми одиозными террористическими организациями. Особую тревогу вызывает тот факт, что это преступление не могло быть совершено без разрешения, а возможно, и по прямому указанию его западных кураторов", - отметила дипломат.